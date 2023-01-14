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Угроза ударов есть. Игнат предупредил о возможных пусках ракет из Каспия

Фото: российские войска могут запустить ракеты из Каспия (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Угроза обстрела Украины русскими войсками сохраняется. Не исключен пуск ракет из Каспийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Угроза есть, мы ожидаем, что могут быть пуски с севера Каспийского моря, угроза такова", - сказал Игнат.

Напомним, сегодня украинцев предупредили о ожидаемом ближе к полудню массированном ракетном ударе граждан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также стало известно, что российские войска вывели на боевое дежурство в Черное море еще один надводный и один подводный носитель "Калибров", таким образом, общий залп насчитывает 20 ракет, которыми может атаковать враг.

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