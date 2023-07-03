Угроза теракта на ЗАЭС. Как подготовиться и что делать в случае аварии

Украина готовится к возможным последствиям теракта на Запорожской АЭС, который могут совершить российские оккупанты. На государственном уровне осуществляется постоянный радиационный контроль и провели учения. Населению следует знать, как действовать на случай утечки радиации и где искать безопасное укрытие.

Подробно о мероприятиях в случае радиационной опасности на ЗАЭС рассказали в пресс-службе МВД на запрос РБК-Украина .

Если теракт произойдет - алгоритм действий

В случае теракта на Запорожской АЭС по выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду это будет классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Для реагирования на эту чрезвычайную ситуацию Кабмином Украины будет назначена Правительственная специальная комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации и Штаб по ликвидации ЧС. Будут активированы планы реагирования на радиационные аварии на государственном и региональном уровнях.

По законодательству и указанным планам, организация мер защиты населения возложена на центральные органы исполнительной власти, местные администрации, органы местного самоуправления и силы гражданской защиты, которые им подчинены.

Для населения, попавшего в зону радиоактивного загрязнения, предусмотрены следующие срочные мероприятия:

использование средств индивидуальной защиты;

ограничение пребывания на открытом воздухе;

укрытие в фонде защитных сооружений гражданской защиты и домах;

эвакуация;

медицинская помощь пострадавшим;

ограничение потребления питьевой воды и продуктов питания на радиоактивно загрязненной территории.

Местные органы власти организуют также дозиметрический контроль населения расчетным методом.

По выводам экспертов, при теракте на Запорожской АЭС не нужно употреблять йодид калия.

При эвакуации за пределами зоны радиоактивного загрязнения предусмотрена санитарная обработка пострадавшего населения и дезактивация транспорта.

Фото: в случае теракта на ЗАЭС будет проведена дезактивация транспорта и противорадиационная обработка (РБК-Украина)

Как осуществляется мониторинг радиационной угрозы

Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС 2 раза в сутки производит расчет возможных негативных радиологических последствий для территории Украины в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными нарушениями нормальных условий эксплуатации АЭС Украины с помощью прогнозного программного комплекса JRODOS.

Также прогноз последствий аварии делает эксплуатирующая организация ГП НАЭК "Энергоатом".

Формирование окончательной зоны загрязнения будет зависеть от интенсивности выброса, направления и силы ветра и других факторов.

Прогноз последствий аварии, который будет безотлагательно сделан сразу после ее возникновения, позволит определить вероятную зону поражения, проинформировать население о порядке действий и задействовать соответствующие службы для ликвидации последствий аварии.

Какой может быть радиус загрязнения

Наибольшее влияние поражения населения радиоактивными веществами в результате теракта на Запорожской АЭС предполагается в радиусе зоны наблюдения вокруг АЭС – 30 км. Эвакуация населения спланирована в радиусе 50 км от ЗАЭС.

Можно ли провести эвакуацию заранее

Заблаговременно эвакуация населения не проводится из-за невозможности определения безопасных районов в случае радиационной аварии (направления распространения радиоактивного облака).

Кроме того, по информации ГП НАЭК "Энергоатом", в зависимости от условий аварии, определенные сценарии ее развития вообще не будут нуждаться в эвакуации населения.

Рекомендации для населения

Главное правило при аварии на ЗАЭС – оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить. Также очень важно внимательно слушать сообщения органов власти.

Находитесь в укрытии

Это может быть защитное сооружение гражданской защиты, подвал или середина здания.

Радиоактивная пыль оседает на внешней стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. Следует также держать рядом домашних животных, не позволяйте им гулять на улице.

По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме.

Оставайтесь в укрытии, пока официальные власти не дали других указаний.

Следите за официальными источниками информации

Используйте сообщения от органов власти. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами местных властей. Если органы власти дают указания – выполняйте их обязательно.

Что делать тем, кто застал теракт на улице

Если вы находились на открытом воздухе, снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% опасной радиоактивной пыли. Делайте это осторожно, чтобы не раструсить его. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

Если есть такая возможность – примите душ с моющим средством (мылом, гелем и т.п.), голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах.

Не трите и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны (при наличии повреждений кожи).

Если нет возможности принять душ, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

При возможности нужно переодеться в чистую одежду.

Помогите своим родным и близким сделать все вышеперечисленные пункты. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.

Безопасность воды и пищевых продуктов

Вода

Пока органы власти не сообщат о безопасности водопроводной воды, только вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Рекомендуется использовать воду в бутылках, поскольку паковка защищает жидкость внутри радиоактивных веществ.

Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ!

Рекомендуется иметь в доме запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.

Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.

Продукты

Пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Пища из холодильника и морозильной камеры также безопасна.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Так же следует поступить с кухонными принадлежностями перед использованием.

Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, подальше от людей и животных.

Йодид калия. Принимать или нет

Йодид калия следует принимать, только если вы получили такое указание от местных органов власти, Минздрава и других уполномоченных органов.

Фото: на данный момент нет потребности принимать йодид калия (РБК-Украина)

Пить йодид калия для "профилактики" без надобности – недопустимо! Это может навредить здоровью.

Пока не существует сценариев развития событий на Запорожской АЭС, которые нуждались бы в йодной профилактике.

Как подготовиться к вероятной радиационной аварии?

Рекомендуется заранее подготовить:

скотч, пленку, плотную ткань для проведения работ по герметизации помещения дома;

средства гигиены: мыло, шампунь, моющие;

пластиковые герметичные пакеты, сменная одежда и обувь;

запасы пищи и воды (приблизительно на 3 суток);

лекарственные средства, которые могут потребоваться вам по состоянию здоровья;

средства связи (радиоприемник с источниками питания (батарейками, аккумуляторами);

респираторы противопылевые обычные;

бахилы, перчатки защитные, дождевики обыкновенные;

чемодан для эвакуации с необходимыми документами и одеждой.

Защитить себя от воздействия радиации можно только при соблюдении трех основных правил – находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти.

Насколько приспособлены укрытия в Украине для защиты от радиации

Согласно требованиям статьи 32 Кодекса гражданской защиты Украины, к герметичным сооружениям относятся только укрытия, которых в гстране чуть более 5 тысяч и в которых предусматривается укрытие работников наиболее важных отраслей промышленности, работающего населения в наиболее угрожающих местах и т.п.

Они согласно требованиям по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты, утвержденных приказом МВД от 09.07.2018 № 579, проверяются ежегодно на герметичность.

Другие укрытия являются негерметичными сооружениями и в случае необходимости использования вследствие выброса радиации требуют дополнительных мер по уплотнению проемов (дверных, оконных и т.п.), а также других отверстий с целью защиты от попадания радиоактивной пыли.

Фото: в случае радиационной опасности в большинстве укрытий нужно дополнительно уплотнить двери и все проемы (РБК-Украина)

Правила пребывания в укрытии

В случае радиационной опасности необходимо как можно быстрее пройти в защитное сооружение, в котором предусматривается укрытие. В этом поможет карта укрытий, размещенная на сайтах областных администраций и отображающая все укрытия региона.

Направляясь в укрытие обязательно следует использовать респираторы, иметь одежду, покрывающую все тело.

Прибывать в защитное сооружение следует с так называемым "тревожным чемоданчикомом", в котором должны быть обязательно двухсуточные запасы продуктов питания, воды, документы, вещи первой необходимости.

Желательно иметь с собой сменную одежду, чтобы по прибытии ее одеть, а старую одежду отложить в сторону, так как радиоактивная пыль оседает на верхней одежде.

По прибытии необходимо следовать указаниям ответственного лица или, в случае отсутствия таковых, самостоятельно принять меры по герметизации укрытия, перекрытию отверстий (проемов) с целью недопущения попадания радиоактивной пыли.

В сооружении следует не паниковать, соблюдать порядок и ждать информирования от местных органов власти о возможности безопасного покидания соответствующего сооружения при отсутствии опасности.