Загроза теракту на ЗАЕС. Як підготуватися і що робити в разі аварії

Україна готується до ймовірних наслідків теракту на Запорізькій АЕС, який можуть вчинити російські окупанти. На державному рівні здійснюється постійний радіаційний контроль та проведені навчання. Населенню варто знати, як діяти на випадок витоку радіації та де шукати безпечне укриття.

Детально про заходи в разі радіаційної небезпеки на ЗАЕС розповіли в прес-службі МВС на запит РБК-Україна .

Якщо теракт станеться - алгоритм дій

У випадку теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіоактивних речовин у довкілля це буде класифіковано як надзвичайна ситуація державного рівня.

Для реагування на цю надзвичайну ситуацію Кабміном України буде призначена Урядова спеціальна комісія з ліквідації надзвичайної ситуації та Штаб з ліквідації НС. Будуть активовані плани реагування на радіаційні аварії на державному та регіональному рівнях.

За законодавством та зазначеними планами, організація заходів захисту населення покладена на центральні органи виконавчої влади, місцеві адміністрації, органи місцевого самоврядування, та сили цивільного захисту, які їм підпорядковані.

Для населення, яке потрапило у зону радіоактивного забруднення, передбачені такі термінові заходи:

використання засобів індивідуального захисту;

обмеження перебування на відкритому повітрі;

укриття у фонді захисних споруд цивільного захисту та будинках;

евакуація;

медична допомога постраждалим;

обмеження вживання питної води та продуктів харчування на радіоактивно забрудненій території.

Місцеві органи виконавчої влади організують також дозиметричний контроль населення розрахунковим методом.

За висновками експертів, при теракті на Запорізькій АЕС не потрібно вживати йодид калію.

Під час евакуації поза межею зони радіоактивного забруднення передбачена санітарна обробка постраждалого населення та дезактивація транспорту.

Фото: в разі теракту на ЗАЕС буде проведена дезактивація транспорту та протирадіаційна обробка (РБК-Україна)

Як здійснюється моніторинг радіаційної загрози

Центр прогнозування наслідків радіаційних аварій Українського гідрометеорологічного центру ДСНС 2 рази на добу здійснює розрахунок можливих негативних радіологічних наслідків для території України у разі виникнення надзвичайних ситуацій, викликаних імовірними порушеннями нормальних умов експлуатації АЕС України за допомогою прогнозного програмного комплексу JRODOS.

Також прогноз наслідків аварії робить експлуатуюча організація ДП НАЕК “Енергоатом”.

Формування остаточної зони забруднення буде залежати від інтенсивності викиду, напряму і сили вітру, інших чинників.

Прогноз наслідків аварії, який буде невідкладно зроблено одразу після її виникнення, дозволить визначити ймовірну зону ураження, поінформувати населення про порядок дій та задіяти відповідні служби для ліквідації наслідків аварії.

Який радіус забруднення може бути

Найбільший вплив ураження населення радіоактивними речовинами внаслідок теракту на Запорізькій АЕС передбачається у радіусі зони спостереження навколо АЕС - 30 км. Евакуація населення спланована у радіусі 50 км від ЗАЕС.

Чи можна провести евакуацію заздалегідь

Завчасно евакуація населення не проводиться через неможливість визначення безпечних районів у разі радіаційної аварії (напрямку розповсюдження радіоактивної хмари).

Крім того, за інформацією ДП НАЕК “Енергоатом”, в залежності від умов аварії, певні сценарії її розвитку взагалі не потребуватимуть евакуації населення.

Рекомендації для населення

Головне правило в разі аварії на ЗАЕС – залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитесь на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати. Також дуже важливо уважно слухати повідомлення органів влади.

Перебувайте в укритті

Це може бути захисна споруда цивільного захисту, підвал або середина будівлі.

Радіоактивний пил осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Варто також тримати поруч домашніх тварин, не дозволяйте їм гуляти на вулиці.

Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимикайте системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у вашому будинку.

Залишайтесь в укритті, допоки офіційна влада не надала інших вказівок.

Слідкуйте за офіційними джерелами інформації

Користуйтеся повідомленнями від органів влади. Увімкніть телебачення, радіо, слідкуйте за офіційними каналами місцевої влади. Якщо органи влади надають вказівки – виконуйте їх обов’язково.

Що робити тим, хто застав теракт на вулиці

Якщо ви перебували на відкритому повітрі, зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% небезпечного радіоактивного пилу. Робіть це обережно, аби не розтрусити його. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин.

Якщо є така можливість – помийтесь у душі з миючим засобом (милом, гелем тощо), голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі.

Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани (при наявності пошкоджень шкіри).

Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

При можливості треба переодягнутись у чистий одяг.

Допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вищеперераховані пункти. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі.

Безпека води та харчових продуктів

Вода

Допоки органи влади не повідомлять про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Рекомендується використовувати воду у пляшках, адже пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.

Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин!

Рекомендується мати вдома запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання.

Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також пакувань з їжею і водою.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

Продукти

Харчові продукти є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Їжа з холодильника та морозильної камери є також безпечною.

Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Те саме зробіть із кухонним приладдям перед використанням.

Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, подалі від людей і тварин.

Йодид калію. Приймати чи ні

Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від місцевих органів влади, МОЗ та інших уповноважених органів.

Фото: приймати йодид калію наразі немеє потреби (РБК-Україна)

Пити йодид калію для "профілактики" без потреби – недопустимо! Це може зашкодити здоров’ю.

Наразі не існує сценаріїв розвитку подій на Запорізькій АЕС, які б потребували йодної профілактики.

Як підготуватися до можливої радіаційної аварії?

Рекомендується заздалегідь підготувати:

скотч, плівку, щільну тканину тощо для проведення робіт з герметизації приміщення будинку.

засоби гігієни: мило, шампунь, миючі засоби;

пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття;

запаси їжі та води (приблизно на 3 доби);

лікарські засоби, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я;

засоби зв’язку (радіоприймач з джерелами живлення (батарейками, акумуляторами);

респіратори протипилові звичайні;

бахіли, рукавички захисні, дощовики звичайні;

валізу для евакуації із необхідними документами та одягом.

Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади.

Чи пристосовані укриття в Україні для захисту від радіації

Згідно вимог статті 32 Кодексу цивільного захисту України, до герметичних споруд відносяться лише сховища, яких в державі трохи більше 5 тисяч та в яких передбачається укриття працівників найбільш важливих галузей промисловості, працюючого населення у найбільш загрозливих місцях, тощо.

Вони згідно вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС від 09.07.2018 № 579, перевіряються щорічно на герметичність.

Інші укриття є негерметичними спорудами і у разі необхідності використання внаслідок викиду радіації потребують додаткових заходів з ущільнення прорізів (дверних, віконних, тощо), а також інших отворів з метою убезпечення від потрапляння радіоактивного пилу.

Фото: в разі радіацйної небезпеки в більшості укриттів потрібно додатково ущільнити двері та всі отвори (РБК-Україна)

Правила перебування в укритті

В разі радіаційної небезпеки необхідно якнайшвидше зайняти захисну споруду, в якій передбачається укриття. В цьому допоможе мапа укриттів, яка розміщена на сайтах обласних адміністрацій і відображає всі укриття регіону.

Під час руху до споруди обов’язково слід використовувати респіратори, бути в одязі, що покриває все тіло.

Прибувати до захисної споруди слід з так званою "тривожною валізою" в якій, у тому числі, повинні бути обов’язково запаси продуктів харчування та води на дві доби, документи, речі першої необхідності.

Бажано мати з собою змінний одяг аби після прибуття його одягнути, а старий одяг відкласти у сторону, так як радіоактивний пил осідає на верхньому одязі.

Після прибуття необхідно дотримуватися вказівок відповідальної особи або, у разі відсутності таких, самостійно вжити заходів з герметизації укриття, перекриття отворів (прорізів) з метою недопущення потрапляння радіоактивного пилу.

У споруді не панікувати, дотримуватися порядку та чекати на інформування від місцевих органів влади щодо можливості безпечного покидання відповідної споруди при відсутності небезпеки.