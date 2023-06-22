ua ru
Чт, 22 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Угроза теракта россиян на ЗАЭС: Зеленский поручил главе МВД проинформировать украинцев

Новина українською →
Киев, Четверг 22 июня 2023 22:55
Угроза теракта россиян на ЗАЭС: Зеленский поручил главе МВД проинформировать украинцев Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министру внутренних дел Украины Игорю Клименко поручили провести разъяснительную работу с гражданами в связи с угрозой теракта россиян на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"И сегодня же я поручил министру внутренних дел Украины Клименко Игорю провести все необходимые мероприятия, всю необходимую разъяснительную работу с нашими людьми по всем имеющимся рискам. И в ближайшее время это будет сделано", - подчеркнул глава государства.

Возможность теракта на ЗАЭС

Напомним, сегодня Зеленский рассказал, что разведка и Служба безопасности доложили ему о планах российских оккупантов совершить теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

На этой неделе начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов уже предупреждал, что россияне усилили минирование Запорожской АЭС. Под угрозой подрыва оказался пруд-охладитель реакторов. Теракт врага может привести к существенным проблемам, предупреждал Буданов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в комментарии РБК-Украина, что подобные действия россияне могут использовать в качестве шантажа на фоне контрнаступления украинских защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запорожская АЭС Министерство внутренних дел Украины Клименко Теракт Война России против Украины
NEWS
ООН внесла российскую армию в "позорный список" за убийства детей в Украине, - Reuters
ООН внесла российскую армию в "позорный список" за убийства детей в Украине, - Reuters
DAILY
"Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута