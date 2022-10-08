Угроза ракетных ударов не исчезла. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

"Вражеская группировка из 14 кораблей имеет наготове 4 ракетоносителя, среди которых 2 подводных. Суммарное снаряжение "Калибрамы" - 24 ракеты. Также на дежурстве ВДК и десантный катер", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" указали, что противник пытается держать сознание гражданских под постоянными угрозами или ракетными ударами, дронами-камикадзе, ракетно-артиллерийскими обстрелами, минной опасностью или десантом.

"Манипуляции с восприятием реальности враг делает через пропаганду и распространение фейков", - рассказали наши воины.

В Оперативном командовании также призвали не пренебрегать мерами безопасности, прислушиваться к рекомендациям и ограничениям, а информацию тщательно проверять и не распространять панику.