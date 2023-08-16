Угроза ракет и дронов. В ряде областей Украины - воздушная тревога

Сигналы о воздушной тревоге зазвучали около половины первого ночи сначала в Николаевской области.

Военные предупредили, что в регионе есть угроза применения российскими оккупантами ударных беспилотников.

После этого тревоги были объявлены также и в ряде других областей.

"Запорожская область - ракетная опасность! Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Запорожская области - угроза применения баллистического вооружения с южного направления!" - говорится в сообщении ВС.

Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко заявил об угрозе использования врагом баллистического вооружения для ударов по области и городу Запорожье в частности.

Также военные предупредили жителей Херсонской и Николаевской областей предупредили об угрозе применения ударных дронов, и призвали не игнорировать сигналы тревоги, и направляться в укрытия.

Позже в Воздушных силах заявили, что вражеские "Шахеды" зафиксированы над Николаевской область, и двигаются они в западном направлении.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 16 августа

Ракетный обстрел городов Украины 15 августа

Прошлой ночью российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Во удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.

В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада. В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека. В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека. А в Смеле одна российская ракета поразила территорию частного предприятия, а вторая – территорию медучреждения.

Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.