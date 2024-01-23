Россия запустила ракеты. В Киеве и многих областях объявлена воздушная тревога

"Ракетная опасность в южных и восточных областях, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", - отмечается в сообщении.

В 6:02 Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет летит над Сумской областью в направлении Полтавской.

Также сообщается о взлете бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка" Калужской области РФ.

По состоянию на 6:13 утра, карта воздушных тревог выглядит так:

Карта: alerts.in.ua

Обстрелы 22-23 января

Вечером в понедельник, 22 января, Россия запустила по Украине несколько групп ударных дронов типа Shahed.

Также военные агрессора обстреляли город Купянск Харьковской области. Погиб мужчина.

Кроме того, в ночь на 23 января около 4:00 в Харькове прогремела серия взрывов. Захватчики повредили ракетой жилой дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.