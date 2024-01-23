Россия запустила ракеты. В Киеве и многих областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и Киевской области, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Российская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Ракетная опасность в южных и восточных областях, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", - отмечается в сообщении.
В 6:02 Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет летит над Сумской областью в направлении Полтавской.
Также сообщается о взлете бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка" Калужской области РФ.
По состоянию на 6:13 утра, карта воздушных тревог выглядит так:
Вечером в понедельник, 22 января, Россия запустила по Украине несколько групп ударных дронов типа Shahed.
Также военные агрессора обстреляли город Купянск Харьковской области. Погиб мужчина.
Кроме того, в ночь на 23 января около 4:00 в Харькове прогремела серия взрывов. Захватчики повредили ракетой жилой дом.
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