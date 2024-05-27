Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление

Содержание:

1. Какая ситуация сейчас на Сумщине

2. Какова цель россиян и чего они могут достичь на Сумщине

Россияне могут открыть еще один новый фронт вслед за Харьковщиной. Западнее, на территории, что граничит с Сумской областью, противник держит еще одну группировку войск. Информированные собеседники издания в силовых органах утверждают, что там находится от 10 до 15 тысяч личного состава, и их количество динамично.

Военные готовятся к тому, что на этом участке украино-российской границы враг тоже может перейти к наступательным действиям. Во вчерашнем обращении Владимир Зеленский тоже заявил, что оккупанты готовятся к наступлению и в 90 километрах к северо-западу от Харькова собирает группировку. Там как раз начинается территория Сумщины. Единственное – финальное решение – наступать или нет, и когда – остается за Москвой.

Какая ситуация сейчас в Сумской области

Информация об угрозе наступления России на Харьковщину и Сумщину постепенно "просачивалась" в публичную плоскость еще с апреля. Уже 10 мая противник приступил к воплощению своего плана. Сейчас на одном из направлений на севере Харьковщины он пытается продвинуться в село Липцы, которое находится в 25 километрах от Харькова. На другом – ведет бои за город Волчанск.

"У них действительно были запланированы совсем другие темпы продвижения. По расписанию полк в наступлении должен продвигаться на 8-10 км в сутки. Россияне в Харьковской области 10 мая использовали два полка. Один на направлении Липцев, другой – на Волчанском направлении. Сколько они прошли 10 мая? Их углубление в территорию Украины тогда составило от 1 до 3 километров. То есть уже с первых суток начала этой операции они выполнили свой план на одном из направлений на десятую часть, на другом – на треть", – говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Имеющиеся данные о численности группировки, действующей на Харьковском направлении, несколько отличаются. Два собеседника издания в военных органах называют количество от 35 до 40 тысяч человек. Это общее количество войск, которое и находится на территории РФ со стороны Харьковщины, и непосредственно участвует в боях. В то же время еще один собеседник РБК-Украина говорит, что на 23 мая в самой операции у врага было задействовано около 7 тысяч личного состава и еще ориентировочно столько же составляет их резерв.

В Харьковской области врагу уже не удается достичь своих планов, Силы обороны стабилизируют ситуацию (фото: GettyImages)

Так или иначе, это значительно больше, чем количество вражеских войск, которое находится сейчас по ту сторону границы с Сумщиной. Учитывая, что темпы наступления россиян в Харьковской области уже не вписываются в первоначальный план, есть рациональные сомнения, решат ли они снова прибегнуть к такой же авантюре, имея на Сумском направлении еще меньше сил.

Один из информированных собеседников в военных органах на днях рассказал в разговоре с изданием, что россияне не отказались от своего замысла по Сумщине. В то же время три источника в военных структурах сообщили, что все предпосылки для того, чтобы перейти в наступление там у противника сформированы.

Еще с конца прошлого года именно в Сумской области россияне наиболее активно применяют свои диверсионно-разведывательные группы, рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, противник пытается использовать свои ДРГ в том числе и с целью разоблачения местоположений украинских защитников, нашей линии обороны, чтобы наносить туда поражение.

"Такие группы могут насчитывать 4-5 человек, были группы в составе более 10 человек, а были – и до 20, которые во время своих действий пытались даже делиться на меньшие группы для того, чтобы окружить наших защитников. Попытки захода ДРГ фиксируются по всей протяженности границы Сумщины – они появляются на всех участках. Но мы разоблачаем такие группы", – рассказал представитель ГПС.

Спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мысник объяснил, что тактика действий врага рядом с границами Сумской, а также Черниговской областей остается неизменной. Кроме активного применения ДРГ, для которых на севере Сумщины благоприятная география – многочисленные лесные массивы, россияне также обстреливают населенные пункты вдоль всей полосы приграничья.

"Но, как и попытки прорыва ДРГ, обстрелы производятся вдоль всей границы. Явной концентрации на конкретном участке, что является одним из признаков подготовки наступательных действий там, не фиксируется. Кроме того, вблизи границ нет такой группировки, которая может быть готова для осуществления масштабных наступательных действий врагом. Эти силы в настоящее время рассредоточены. В то же время у противника там есть единственное командование - ГВ "Север", – сказал изданию спикер ОТУВ "Северск".

Какова цель россиян и чего они могут достичь на Сумщине

Едва ли россияне ставят себе за цель наступление на Сумы. Вероятно, если они и решатся открыть еще один фронт, то, как и в случае с Харьковщиной, это будет операция рейдового характера с попыткой продвинуться на границе или имитация боев на границе. Ведь для захвата или окружения областного центра нужны несоизмеримо больше сил, чем те, которые противник сейчас держит рядом с Сумщиной.

"Протяженность границы с Россией в пределах Сумской области составляет более 560 километров. Но по имеющимся у нас данным у у врага на этом направлении пока нет такой мощной группировки, которая бы могла, применив силы и средства, достичь какой-то стратегической цели или, условно, дойти до Сум", – говорит Демченко.

Три собеседника издания в военных органах говорят, что до сих пор нет понимания, какое направление движения изберут россияне в случае операции на Сумщине. Вполне вероятно, что, как в случае с Харьковщиной, их может быть одновременно два. С одной стороны, для продвижения вглубь им нужно держаться логистической артерии – дороги и узловых станций, чтобы иметь возможность подвозить боекомплект, еду, горючее и так далее. С другой – на севере Харьковщины оккупанты выдвигались в основном группами пехоты и вдоль водоемов, протекающих с территории России, чтобы иметь возможность прикрыть свои фланги.

Все эти три фактора находятся в районе российского города Суджа, откуда прямо идет дорога в направлении Сум. Это было одно из направлений, которым россияне уже вторгались на территорию Украины в 2022 году. Именно поэтому аналитики и отдельные собеседники издания считают это направление одним из наиболее угрожающих.

"Из Суджи идет трасса Н-07. И рядом также протекает река Локня. Эта трасса проходит по ее левому берегу. Если они будут двигаться именно с Суджи, тогда есть больше угрозы для серой зоны в пограничном. Речь идет о селах Новенькое, Басовка, которые есть там на границе. Однако Новенькое находится на ее правом берегу, тогда как Басовка – на левом", – говорит Коваленко.

В отличие от Харьковщины, там в пограничной области нет такого количества населенных пунктов, которые бы россияне могли использовать в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения от Суджи. Поэтому есть сомнения, действительно ли они изберут движение вдоль Н-07, добавил эксперт. В то же время несколько западнее расположены населенные пункты Журавка, Васильевка и Владимировка. Поэтому вполне возможно, что Суджа может быть просто базовым размещением подразделений, а продвижение начнется со стороны Журавки - Владимировки, предположил Коваленко.

"Мы очень тщательно наблюдаем за передвижением подразделений и техники со стороны России, и, соответственно, усиливаем эти направления. Суджа является железнодорожно-узловой станцией. Кроме того, есть и Суземка на Сумской границе, и станция Климова в Брянской области вблизи границы на Черниговщине". Это узловые станции, куда прибывают эшелоны с техникой, личными составами или еще чем-то. Потому эти пункты рассматриваются как такие, где может быть определенная сосредоточенность войск противника", – пояснил Мысник.

Силы обороны тщательно следят за врагом рядом с границами Сумщины (фото: GettyImages)

Однако именно в этих населенных пунктах вражеские подразделения не задерживаются – они туда прибывают и отбывают, говорит спикер ОТУВ "Северск". Россияне пытаются рассредотачиваться, чтобы не попасть под удары Сил обороны. Но как только они появляются рядом с границей, вражеские подразделения и средства уничтожаются.

Собеседники издания называют еще несколько других направлений, откуда россияне также могут попытаться совершить движение к приграничью. Это Рыльск – район Козино и Хомутовка – район Троебортного, откуда оккупанты тоже наступали в 2022 году. Через эти населенные пункты проходят большие дороги на территорию Сумской области. Еще один вариант – россияне могут развернуть наступление на Сумщину с территории Белгородской области.

"Никто никогда не исключает, что враг может в любой момент попытаться совершить подобные действия, которые мы сейчас видим в Харьковской области. Даже продвигаясь в глубину территории Украины, такими действиями противник, во-первых, будет пытаться сеять панику, а также растягивать Силы обороны нашего государства", – говорит Демченко.

Публично в Москве называют свою задачу как создание так называемой "буферной" или "санитарной" зоны в приграничных. Эта зона предусматривает продвижение минимум на 15 километров в глубину, в частности, такая базовая задача стояла сначала по северу Харьковщины, говорит один из собеседников издания в военных органах. Однако за 16 дней вражеским войскам удалось продвинуться в глубину на обоих "харьковских" направлениях не более чем на 8 километров. Его попытки наступать на Сумщине точно не будут успешнее, независимо от того, какое направление выберет враг, считают все опрошенные собеседники издания.

Открыв еще одно направление удара, враг хочет лишить наше командование возможности оперировать резервами. Если военное руководство будет перебрасывать силы в бои еще на нескольких новых направлениях и не сможет усилить более горячие направления на Востоке – Россия попытается воспользоваться этим для активного продвижения в Донецкой области.

В конце концов, по более конспирологической версии, у Москвы может быть и другая цель. Оккупировав часть территорий вне основной линии фронта, враг может пойти ва-банк. Учитывая, что эти регионы не "вписаны в российскую конституцию", Путин может захотеть во время переговоров подать выход оттуда оккупационных войск как некий жест доброй воли. А сам, в свою очередь, будет требовать оставить за собой все остальные украинские земли, которые агрессор провозглашает как будто бы свои.

Однако Украина скептически относится к идее с переговорами, понимая, что враг сейчас хочет не завершение войны, а лишь паузы. И это время он использует только для того, чтобы восстановить силы, частично добиться снятия санкций и сокращения западной помощи. А после этого он с высокой вероятностью нанесет повторный удар, чтобы реализовать свой первоначальный план – оккупация большинства или всей территории нашей страны.

При подготовке материала использовались данные DeepState, информация от пяти источников на условиях анонимности, а также комментарии спикера ГПС Андрея Демченко, спикера ОТУВ "Северск" Вадима Мысника и военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.