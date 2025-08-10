Угроза с неба: РФ резко увеличила атаки дронами-камикадзе на Юге, - Волошин

По словам Волошина, на Херсонском направлении противник нанес 370 ударов дронами-камикадзе, тогда как ранее этот показатель составлял около 200-250.

В целом по южному фронту количество ударов выросло с 400-450 до почти 670 за сутки.

В то же время количество боевых столкновений в зоне ответственности Сил обороны юга остается относительно низким.

Волошин уточнил, что на Приднепровском и Херсонском направлениях зафиксировано шесть боевых столкновений, преимущественно в попытках врага контролировать островную зону в дельте Днепра.

На Запорожском направлении, в частности в районе Ореховского, произошло три боевых столкновения, где враг пытался продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Гуляйпольском направлении одна атака произошла вблизи населенного пункта Малиновка, где россияне также активно применяют авиацию, нанося удары по населенным пунктам рядом с линией фронта.

"Также враг проводит перегруппировку сил и средств, накапливает на передовых позициях личный состав штурмовых групп, чтобы в будущем через несколько дней возобновить активные штурмовые действия", - подчеркнул он.

Артиллерийские и авиационные удары остаются интенсивными - за минувшие сутки зафиксировано 206 артиллерийских обстрелов, а авиация продолжает применять как корректируемые авиационные бомбы, так и неуправляемые ракеты.