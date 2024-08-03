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Угроза нападения Ирана на Израиль. США развернут на Ближнем Востоке дополнительные силы, - Пентагон

Фото: самолет C-2A Greyhound приземляется на полетную палубу USS Theodore Roosevelt, 22 июля 2024 года (defense.gov)
Автор: Вадим Ребрина

На Ближнем Востоке будет развернуто больше американских оборонных возможностей, чтобы укрепить защиту сил США в регионе и защитить Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что это развертывание будет ответом на угрозы со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном вооруженных формирований.

Сингх сказала, что обязательство увеличить обороноспособность в регионе вытекает из разговоров минувшей ночью между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По ее словам, сегодня утром министр обороны Ллойд Остин продолжил разговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

Остин "будет руководить несколькими предстоящими мерами по усилению защиты сил США во всем регионе, оказанию усиленной поддержки обороне Израиля и обеспечению готовности Соединенных Штатов реагировать на этот развивающийся кризис".

Какие силы и подразделения будут развернуты, в Пентагоне не уточнили. Сингх сказала, что у Соединенных Штатов уже есть надежные оборонительные возможности в регионе, и эти силы могут быть передислоцированы на театре действий. Однако официальные лица Белого дома заявили, что для региона будут "новые" возможности.

Представительница Пентагона подчеркнула, что любые возможности будут чисто оборонительными и "отправлять сигнал сдерживания".

США будут продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами по деэскалации ситуации в регионе. По словам Сингх, они участвуют в операции Prosperity Guardian в Красном море, "чтобы сохранить эту жизненно важную морскую линию связи открытой".

Угроза новой войны

Иран пригрозил Израилю "строгим ответом" после того, как 31 августа в Тегеране был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. До сих пор неизвестно, как именно он погиб - от авиаудара или от заложенной в доме бомбы. Иран и ХАМАС обвинили в нападении Израиль, хотя тот до сих пор официально не взял на себя ответственность за операцию.

Кроме того, разворачивается конфликт между Израилем и Ливаном из-за действий радикальной ливанской организации Хезболла, которую, как считается, финансирует Иран.

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