Угроза нападения Ирана на Израиль. США развернут на Ближнем Востоке дополнительные силы, - Пентагон

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что это развертывание будет ответом на угрозы со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном вооруженных формирований.

Сингх сказала, что обязательство увеличить обороноспособность в регионе вытекает из разговоров минувшей ночью между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По ее словам, сегодня утром министр обороны Ллойд Остин продолжил разговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

Остин "будет руководить несколькими предстоящими мерами по усилению защиты сил США во всем регионе, оказанию усиленной поддержки обороне Израиля и обеспечению готовности Соединенных Штатов реагировать на этот развивающийся кризис".

Какие силы и подразделения будут развернуты, в Пентагоне не уточнили. Сингх сказала, что у Соединенных Штатов уже есть надежные оборонительные возможности в регионе, и эти силы могут быть передислоцированы на театре действий. Однако официальные лица Белого дома заявили, что для региона будут "новые" возможности.

Представительница Пентагона подчеркнула, что любые возможности будут чисто оборонительными и "отправлять сигнал сдерживания".

США будут продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами по деэскалации ситуации в регионе. По словам Сингх, они участвуют в операции Prosperity Guardian в Красном море, "чтобы сохранить эту жизненно важную морскую линию связи открытой".

Угроза новой войны