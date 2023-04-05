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Угроза очень высока. Россияне держат в Черном море десятки "Калибров", - ОК "Юг"

Фото: В Черном море находится 6 российских носителей "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море находится 6 российских носителей "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину десятками крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

Полковник отметил, что на фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении корабельная группировка врага увеличилась до 15 единиц.

"Целых 6 ракетоносителей, 2 из которых - подводные. Это может свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара", - предупредил спикер оперативного командования "Юг".

В то же время Назаров рассказал, что при максимальном снаряжении общий залп "Калибров" может достигать 40 ракет .

"И хотя по всей вероятности, что снаряжены не все ракетоносители, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и реагировать оперативно", - подчеркнул полковник.

Он также добавил, что в поисках способов давления на мирное население и воображаемых побед для оправдания перед собственным потребителем пропагандистских "новостей", россияне могут осуществить точечные или смешанные ракетные удары с использованием ракет разного типа базирования и дронов-камикадзе.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения оккупанты уже выпустили по Украине более 5 000 ракет и более 1 тысячи дронов-камикадзе.

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