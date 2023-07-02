Угроза ядерного взрыва: первая помощь пострадавшему и симптомы облучения

В случае ядерного взрыва может произойти так, что люди подвергнутся облучению. Какие симптомы облучения и как помочь пострадавшему в первые минуты заражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info .

При оказании помощи пострадавшему в первую очередь необходимо удалить радиоактивные вещества из его одежды (раздеть или попросить раздеться) и обработать кожу теплой водой с мылом.

Удаление одежды, очищение кожи, ран, отверстий тела необходимо для предотвращения попадания радионуклидов в организм и уменьшения дозы облучения пострадавшего и окружающих.

"При оказании помощи пострадавшему следует максимально использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, одноразовые комбинезоны и респираторы. После оказания помощи пострадавшему проведите дезактивацию самому себе", - советуют эксперты.

Помощь пострадавшему после облучения

Очистка ран. Если человек получил какие-либо ранения при использовании ядерного оружия, то через них радиоактивные вещества могут попасть внутрь организма. Поэтому необходимо провести следующую процедуру:

накрыть кожу вокруг открытых ран водонепроницаемыми повязками, чтобы ограничить распространение радиоактивного загрязнения на другие участки тела.

осторожно промыть раны большим количеством воды или физраствора.

Очистка ушей и носа. Осторожно протрите уши и нос увлажненным стерильным аппликатором с ватным наконечником.

Обработка полости рта и глаз. При попадании радиоактивных веществ через рот следует немедленно почистить зубы зубной пастой и несколько раз ополоснуть рот 3% раствором лимонной кислоты. При поражении миндалин целесообразно ополоснуть горло 3% раствором перекиси водорода. Глаза же необходимо осторожно промыть большим количеством физиологического раствора или воды.

Очистка волос. Попросите пострадавшего промыть волосы теплой водой с мягким мылом или шампунем. Воду, которой мыли волосы, нельзя использовать для мытья других частей тела. Избегайте попадания загрязненной сточной воды в глаза, уши, нос или рот. Высушите волосы чистыми полотенцами.

Транспортировка пострадавшего. Заверните загрязненные участки или всего пострадавшего в два слоя простыни. Следите за температурой тела пострадавшего. После транспортировки медики, принявшие пострадавшего, должны провести осмотр и дезактивацию транспортного средства и оборудования и утилизировать все загрязненное.

Симптомы радиационного облучения

Первичная лучевая реакция длится до 3 суток после поражения.

Ее проявления: раздражительность, общая слабость, тошнота, рвота, головные боли, повышение температуры тела, возбуждение, а затем угнетение психической деятельности.

Скрытый период отсутствует при тяжелых формах. Обычно длится от 3 суток до года. У пострадавшего наблюдается улучшение самочувствия, однако ощущает общую слабость, снижение аппетита, проблемы с дефекацией и иногда нарушение сна.

Разгар болезни происходит от двух недель с момента поражения. Далее - индивидуально.

У больного могут быть следующие симптомы: головная боль, бессонница, тошнота, общая слабость, желудочно-кишечные расстройства с сильными болями в животе, температура тела до 38-40 ℃, множественные точечные кровоизлияния на коже и слизистых, кровотечения внутренних органов (желудочно-кишечные, почечные), выпадение волос на второй-третьей неделе, инфекционные осложнения (ангина, пневмония, абсцесс легких и общее заражение крови - сепсис).

Угроза ядерного взрыва в Украине

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками после захвата Энергодара Запорожской области. Российские оккупанты халатно относятся к работе станции, она несколько раз отключалась от энергосистемы Украины из-за действий захватчиков. На станции российские войска хранят личный состав и технику, а также заминировали станцию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты могут размышлять над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС. 29 июня в городе Запорожье и Запорожском районе начались специальные учения на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.