Угроза из Беларуси. Перемещает ли враг силы к границам: ответ ГПСУ

"Сейчас ситуация по границе с Беларусью остается контролируемой. Мы не отмечаем какого-либо перемещения техники или военнослужащих по ту сторону границы. Конечно, Беларусь усилила свою границу с нашей страной и там об этом говорили, объясняя якобы "угрозой" с нашей стороны", - рассказал Демченко.

По его словам, те подразделения, которые были брошены в Белоруси на усиление границы, там так и остаются и не меняется ни их количество, ни характер действий.

"Но, внимание Украины больше приковано к действиям вглубь территории Беларуси. Там проходят совместные учения подразделений Беларуси и России. Недавно РБ проводила внезапную проверку боеготовности своих подразделений. Ну и собственно так называемое их развертывание войск "Союзного государства", - отметил Демченко.

Он обратил внимание, что в последнее время мы видим такие нагнетания ситуации, которые проводят и Беларусь, и Россия.

"Таким образом, они пытаются демонстрировать, что к чему-то готовятся, чтобы сдерживать определенное количество украинских сил на этом направлении, чтобы мы не переместили их на более важные, где ведутся бои. Украина, конечно, никогда не исключала того, что из Беларуси снова могут уйти войска, будь то России, ну и сами россияне давят на Беларусь, для того чтобы она приобщилась к открытой войне против Украины", - пояснил Демченко.

Он акцентировал, что Беларусь, по сути, уже является участницей этой войны, поскольку предоставляет россиянам для ведения агрессии свою территорию и воздушное пространство.

"Наша главная задача - быть готовыми. Мы понимаем все угрозы. На данный момент ударной группировки, которая была бы готова совершить вторжение, ее нет", - подытожил Демченко.

Напомним, сегодня украинское командование сообщило о том, что в Беларуси три батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с нашей страной.

Добавим, аналитики ISW считают, что наращивания российского присутствия в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси.

Впрочем, накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой.