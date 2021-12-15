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"Змова антивакцинаторов". У Німеччині планували вбити прем'єра Саксонії

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Німеччина, Середа 15 грудня 2021 10:39
"Змова антивакцинаторов". У Німеччині планували вбити прем'єра Саксонії Фото: у Німеччині планували вбити прем'єра Саксонії (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Відомство у кримінальних справах федеральної землі Саксонія проводить у Дрездені поліцейський рейд у зв'язку з планами вбивства прем'єр-міністра цієї федеральної землі Міхаеля Кречмера. Такі ідеї було озвучено в одному з Telegram-чатів групи антивакцинаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

"Німецька поліція обшукала кілька місць у східній частині Саксонії в рамках розслідування того, що, за їхніми словами, було змовою активістів, які виступають проти вакцинації, з метою вбивства лідера Міхаеля Кречмера", - пише видання.

При цьому уточнюється, що обшуки в місті Дрезден були націлені на окремих членів угруповання, які за допомогою додатка Telegram обмінювалися повідомленнями. Зокрема, в месенджері вони обговорювали план вбивства прем'єра через обмеження, які ввела влада федеральної землі.

Нагадаємо, що в деякі країни Європи не варто планувати подорож через суворі обмеження. Такі заходи запровадили внаслідок поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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