"Заговор антивакцинаторов". В Германии планировали убить премьера Саксонии

Ведомство по уголовным делам федеральной земли Саксония проводит в Дрездене полицейский рейд в связи с планами убийства премьер-министра этой федеральной земли Михаэля Кречмера. Такие идеи были озвучены в одном из Telegram-чатов группы антивакцинаторов.

Об Этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian .

"Немецкая полиция обыскала несколько мест в восточной части Саксонии в рамках расследования того, что, по их словам, было заговором активистов, которые выступают против вакцинации, с целью убийства лидера Михаэля Кречмера", - пишет издание.

При этом уточняется, что обыски в городе Дрезден были нацелены на отдельных членов группировки, которые с помощью приложения Telegram обменивались сообщениями. В частности, в мессенджере они обсуждали план убийства премьера из-за ограничений, которые ввели власти федеральной земли.