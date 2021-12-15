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"Заговор антивакцинаторов". В Германии планировали убить премьера Саксонии

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Германия, Среда 15 декабря 2021 10:39
"Заговор антивакцинаторов". В Германии планировали убить премьера Саксонии Фото: В Германии планировали убить премьера Саксонии (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Ведомство по уголовным делам федеральной земли Саксония проводит в Дрездене полицейский рейд в связи с планами убийства премьер-министра этой федеральной земли Михаэля Кречмера. Такие идеи были озвучены в одном из Telegram-чатов группы антивакцинаторов.

Об Этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

"Немецкая полиция обыскала несколько мест в восточной части Саксонии в рамках расследования того, что, по их словам, было заговором активистов, которые выступают против вакцинации, с целью убийства лидера Михаэля Кречмера", - пишет издание.

При этом уточняется, что обыски в городе Дрезден были нацелены на отдельных членов группировки, которые с помощью приложения Telegram обменивались сообщениями. В частности, в мессенджере они обсуждали план убийства премьера из-за ограничений, которые ввели власти федеральной земли.

Напомним, что в некоторые страны Европы не стоит планировать путешествие из-за строгих ограничений. Такие меры ввели вследствие распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

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антивакцинатор
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