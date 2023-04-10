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Обостряется кадровый голод. Работников с России начали бросать в "командировку" в оккупацию

Фото: работников с России начали бросать в "командировку" в оккупацию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В оккупации у врага усугубляются проблемы со специалистами среднего звена. Российских работников начали отправлять в "командировку".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Несмотря на ротации российских работников разных сфер на временно оккупированные территории Украины - у оккупантов остаются проблемы со специалистами среднего звена. После неудачных попыток россиян привлечь местное население к сотрудничеству, они наладили систему "командировок" на ВОТ работников из России", - пишет пресс-служба.

Большинство руководящих "должностей" были заняты россиянами. В то же время, остаются проблемы с работниками среднего звена. Враг ищет работников среди местного населения, однако это не работает, в связи с чем россияне испытывают тяжелый и ресурсно более дорогой процесс "командировок"

Тем временем у гауляйтеров начали изымать загранпаспорта, чтобы они не могли сбежать. В частности, такую практику начали применять в отношении Мелитопольских коллаборантов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне усилили репрессии против гражданских, отказывающихся от паспорта России.

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