Возгорание детской поликлиники в Киеве: в ГСЧС показали последствия атаки "Шахедов"

Чрезвычайники проинформировали, что в четверг в 23:15 на линию "101" поступило сообщение о возгорании наружной обшивки здания в результате попадания вражеского беспилотника.

Уже на месте спасатели установили, что в результате падения дрона на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники произошло повреждение наружной обшивки фасада, входной группы здания и окон".

"На момент прибытия пожарных - возгорания не наблюдалось", - передали чрезвычайники.

В Службе добавили, что был госпитализирован охранник медучреждения, с предварительным диагнозом контузия.

Также в ГСЧС показали кадры по поводу последствий вражеской дроновой атаки на столицу поздно вечером 28 ноября.

Атака "Шахедов" на Киев

Напомним, вчера вечером, 28 ноября, российские оккупанты запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников. Позже стало известно, что в Киеве работали силы и средства ПВО из-за фиксации "Шахедов". В столице также была слышна серия взрывов.

Впоследствии местные власти проинформировали, что в Киеве произошло падение обломков БПЛА противника в Днепровском и Святошинском районе, и фиксировалось возгорание в здании поликлиники.

Кроме того, стало известно об одном пострадавшем и падении фрагментов БПЛА на территории одного из объектов инфраструктуры.

Добавим, что около 23.45 в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за вражеских дронов-камикадзе.