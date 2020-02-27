Загороднюк прокоментував можливість своєї відставки

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у нього немає підтвердження щодо планів керівництва країни звільнити його з посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю LB.ua.

На питання, чи збираються звільнити Загороднюка він відповів, що йому нічого не відомо про це.

"У мене немає жодного підтвердження від керівництва країни про те, що це так. Чутки ходять ще з минулого року. Зараз, я так розумію, трохи активізувалися. Якщо президент скаже, що не бачить більше за мене на посаді міністра оборони, мені вистачить двох хвилин написати заяву. Ніяких проблем. Але на даний момент я не чув про невиконання якихось доручень, проектів в Міністерстві оборони, які б зробили очевидною мою відставку", - сказав міністр.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що ніяких заяв про відставку не писав.

Кілька днів тому в ряді ЗМІ з'явилася інформація про нібито можливе призначення Сергія Тігіпка прем'єром України. У той же час співрозмовники РБК-Україна в уряді запевняють, що Олексій Гончарук поки не планує подавати у відставку. Джерела видання в "Слуги народу" також запевняють, що питання зміни прем'єр-міністра ще не вирішене.