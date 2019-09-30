Загороднюк обговорив з послом Франції питання військового співробітництва

Глава Міністерства оборони України Андрій Загороднюк провів зустріч з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, в ході якої сторони обговорили продовження військово-політичного діалогу на рівні вищого керівництва і оборонних відомств двох країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міноборони.

Як повідомляється, також під час зустрічі сторони обговорили питання військового співробітництва та можливості розвитку пріоритетних напрямків співробітництва.

"Серед іншого під час зустрічі піднімалися питання військового та військово-технічного співробітництва. Андрій Загороднюк відзначив незмінність євроатлантичного курсу України та пріоритетність впровадження стандартів НАТО у Збройних силах України. Міністр також поінформував іноземних гостей про напрямки реформування оборонного відомства та посилення можливостей українського війська", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Загороднюк висловив вдячність французькій стороні за зусилля в рамках "нормандського формату" для припинення агресії Росії проти України і відновлення територіальної цілісності країни.

Також він вручив послу лист-запрошення міністра оборони Франції відвідати Україну з офіційним візитом.

"Пан Етьєн де Понсен привітав Андрія Загороднюка з призначенням на посаду міністра оборони і висловив сподівання на подальшу підтримку та поглиблення дружніх відносин та конструктивного взаємовигідного співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони України планує подати законопроект про створення військової поліції. За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, згідно із законопроектом, військова поліція буде протидіяти корупції в армії.

Крім того, за словами Загороднюка, впровадження закону про військової поліції є одним з пріоритетних дії для реформування Міноборони.