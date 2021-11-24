Заглянути у надра: "ДТЕК Нафтогаз" вперше в Україні застосував глибинні відеокамери

"ДТЕК Нафтогаз" вперше в Україні застосував глибинні відеокамери для обстеження стволів свердловин чинного фонду у режимі реального часу. Пілотний проект реалізується спільно з міжнародним підрядником Weatherford.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Нафтогазовий бізнес ДТЕК у рамках пілотного проекту провів апробацію глибинних камер на свердловинах Семиренківського родовища для визначення причин виникнення непрохідності під час геофізичних досліджень.

"ДТЕК Нафтогаз" реалізує проект спільно з міжнародною сервісною компанією Weatherford, яка виступає в ролі підрядника зі спуску камер у свердловини.

Постачальником відеокамер виробництва DHVI є компанія Symoil. Камери можуть використовуватися в екстремальних умовах - при тиску до 1 тис. атмосфер і температурі до 150-160°С. Це дозволяє застосовувати їх для обстеження свердловин завглибшки понад 5 тис. м у режимі реального часу.

Використання глибинних відеокамер дозволяє точно визначити причину виникнення непрохідності стовбура свердловини. При їх застосуванні на свердловинах Семиренківського родовища "ДТЕК Нафтогаз" скоротив терміни усунення непрохідності свердловин більш ніж на 75% та знизив на 40% вартість робіт. Використання відеокамер суттєво підвищує операційну ефективність, скорочує терміни простою свердловин та сприяє нарощуванню видобутку газу.

"ДТЕК Нафтогаз" застосував глибинні камери для обстеження свердловин вперше в Україні. Камери продемонстрували свою ефективність на Семиренківському родовищі, і компанія планує використати їх надалі. Завдяки нафтогазовому бізнесу ДТЕК, в Україну залучаються новітні світові технології, які ніколи раніше не застосовувалися у національній нафтогазовій галузі. Це сприяє розвитку газовидобутку та зміцненню енергетичної безпеки країни", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щуров.