RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Погибли военные. Появились подробности взрыва в Николаеве 24 апреля

Фото: во время взрыва в Николаеве 24 апреля погибли военные (dbr.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В результате взрыва в Николаеве 24 апреля не только были ранены спасатели, но и погибли военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"ГБР устанавливает обстоятельства взрывов в Николаеве, из-за которых погибли двое военных и травмировалось пятеро спасателей", - говорится в сообщении.

Обстоятельства взрыва

По предварительной информации, 24 апреля в Николаеве на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация.

В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое ранены. Также загорелись автомобили, находившиеся рядом с эпицентром взрыва.

Во время ликвидации пожара произошел еще один взрыв из-за которого травмировались пять приехавших по вызову спасателей.

Расследование

В настоящее время работники ГБР расследуют уголовное производство по обстоятельствам взрывов в Николаеве и причинам, которые привели к трагедии.

В настоящее время ГБР возбуждено уголовное производство по факту нарушений правил обращения с оружием (ч. 3 ст. 414 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Взрыв в Николаеве

Вечером 24 апреля в Николаеве прогремел взрыв. При этом в регионе воздушная тревога не объявлялась. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что взрыв не был связан с действиями российских войск.

Вскоре стало известно о том, что на месте взрыва травмировались пять спасателей. При этом о погибших и раненых военных и про повторный взрыв вчера не сообщалось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВзрывВойна в Украине