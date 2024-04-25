Погибли военные. Появились подробности взрыва в Николаеве 24 апреля

"ГБР устанавливает обстоятельства взрывов в Николаеве, из-за которых погибли двое военных и травмировалось пятеро спасателей", - говорится в сообщении.

Обстоятельства взрыва

По предварительной информации, 24 апреля в Николаеве на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация.

В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое ранены. Также загорелись автомобили, находившиеся рядом с эпицентром взрыва.

Во время ликвидации пожара произошел еще один взрыв из-за которого травмировались пять приехавших по вызову спасателей.

Расследование

В настоящее время работники ГБР расследуют уголовное производство по обстоятельствам взрывов в Николаеве и причинам, которые привели к трагедии.

В настоящее время ГБР возбуждено уголовное производство по факту нарушений правил обращения с оружием (ч. 3 ст. 414 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Взрыв в Николаеве

Вечером 24 апреля в Николаеве прогремел взрыв. При этом в регионе воздушная тревога не объявлялась. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что взрыв не был связан с действиями российских войск.

Вскоре стало известно о том, что на месте взрыва травмировались пять спасателей. При этом о погибших и раненых военных и про повторный взрыв вчера не сообщалось.