Погибла женщина. В Офисе генпрокурора зафиксировали последствия очередных обстрелов РФ по Украине

Во вторник, 18 апреля, российские военные трижды обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения. В результате погибла пенсионерка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.
"По данным следствия, 18 апреля 2023 года около 12:20 оккупанты с территории российской федерации совершили артиллерийский обстрел села Речки Сумского района. В результате этого на территории собственного домовладения погибла 83-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе Сумской ОВА сообщили, что в результате обстрелов был поврежден жилой дом, а еще одна женщина получила ранения.
По данным Генпрокуратуры, было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 12:00 российские оккупанты трижды обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения.
Также 17 апреля российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области . В общей сложности было зафиксировано более 160 "прилетов".
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