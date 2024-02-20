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Погибла целая семья. Появились подробности обстрела Сумской области

Фото: появились подробности обстрела Сумской области 20 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время российского обстрела Новослободской общины Конотопского района Сумской области 20 февраля погибла целая семья - женщина, двое ее сыновей и их родственники. Россия ударила по дому с дрона "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"В результате попадания погибла семья: мать и два сына, а также двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, приехавшая из другого города", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в жилой дом попал вражеский ударный БПЛА типа "Ланцент".

Обстрелы Сумской области

Утром 20 февраля российские войска атаковали Сумскую область, применив артиллерию и авацию. Первоначально сообщалось о гибели двух человек.

Кроме того, 20 февраля российские захватчики атаковали село в Сумской области, которое находится на границе Украины и России. В результате обстрела пострадали четыре человека.

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Сумская область