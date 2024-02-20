Погибла целая семья. Появились подробности обстрела Сумской области

"В результате попадания погибла семья: мать и два сына, а также двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, приехавшая из другого города", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в жилой дом попал вражеский ударный БПЛА типа "Ланцент".

Обстрелы Сумской области

Утром 20 февраля российские войска атаковали Сумскую область, применив артиллерию и авацию. Первоначально сообщалось о гибели двух человек.

Кроме того, 20 февраля российские захватчики атаковали село в Сумской области, которое находится на границе Украины и России. В результате обстрела пострадали четыре человека.