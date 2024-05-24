Гибель Раиси: в Иране обнародовали предварительные выводы об авиакатастрофе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

Как отмечается, в документе были собраны основные данные, касающиеся авиакатастрофы и возможных причин. При этом в отчете отсутствует окончательный вывод относительно того, по каким причинам могла произойти авария с вертолетом.

В Комитете отметили, что в настоящее время работа по изучению причин инцидента еще продолжается. Но уже сейчас специалисты могут с уверенностью заявить, что смогли восстановить хронологию событий в день аварии.

По предварительным данным, вертолет из Раиси летел по запланированному маршруту и не покинул назначенную траекторию полета. Однако где-то за полторы минуты до трагедии пилот вертолета связался с двумя другими воздушными судами, сопровождавшими Раиси. О чем именно был разговор – не сообщается.

Также следователи проанализировали обломки вертолета. На нем не нашли следов от шаров или чего-нибудь подобного. А специалисты подтвердили, что возгорание самолета произошло после столкновения с возвышенностью. На месте падения также работают специалисты и изучают данные.

Авиакатастрофа с президентом Ирана

В воскресенье, 19 мая стало известно, что вертолет, на борту которого заходился президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил "жесткую посадку" во время полета из Азербайджана. Поисково-спасательная операция продолжалась более 12 часов и была осложнена плохими погодными условиями. Свою помощь по поиску Раиси предложила Турция и направила беспилотник в горы.

Под утро понедельника, 20 мая, в СМИ начала распространяться информация о том, что спасатели нашли президентский вертолет, но никто из пассажиров не выжил. Впоследствии вице - президент Ирана подтвердил гибель Раиси. Среди жертв авиакатастрофы были и другие чиновники.

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