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Гибель помощника Залужного: прокуратура обжалует отказ в мере пресечения для офицера

Киев, Четверг 09 ноября 2023 18:36
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Гибель помощника Залужного: прокуратура обжалует отказ в мере пресечения для офицера Фото: прокуратура обжалует отказ в мере пресечения для офицера, который подарил гранаты помощнику Залужного (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Спецпрокуратура обжалует решение суда отказаться от избрания меры пресечения подозреваемому в деле о гибели помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

По информации ведомства, прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона подготовят апелляционную жалобу на решение суда не избирать меру пресечения старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ.

Ранее ему сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием. Офицер мог подарить помощнику Залужного шесть боевых гранат, одна из которых взорвалась во время осмотра подарков. Майор ВСУ погиб на месте.

Гибель Частякова

Напомним, 6 ноября стало известно о том, что помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков погиб в Киевской области.

Майору подарили шесть боевых гранат. Согласно данным министра внутренних дел Игоря Клименко, одну из них Частяков показывал сыну, в этот момент произошел несчастный случай.

Позже правоохранители выяснили, что гранаты Частякову подарил офицер из Аппарата главнокомандующего ВСУ. Он приобрел их без соответствующего разрешения.

Сегодня, 9 ноября, Печерский районный суд Киева не стал избирать ему меру пресечения. .

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