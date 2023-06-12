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Гибель курсантов в Харьковской области: разбирать снаряд приказал начальник кафедры

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Понедельник 12 июня 2023 14:42
Гибель курсантов в Харьковской области: разбирать снаряд приказал начальник кафедры Фото: начальник кафедры получил подозрение из-за гибели курсантов (khar.gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику кафедры одного из учебных подразделений ГСЧС в Харьковской области из-за гибели курсантов 31 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что 31 мая в Харьковском районе погибли два курсанта-спасателя 22 и 21 лет. Это произошло в помещении общежития, где живут и учатся курсанты.

Отмечается, что студенты погибли в результате взрыва артиллерийского снаряда калибром 152 мм. Еще один 20-летний курсант получил ранения.

Установлено, что начальник кафедры принес в учебный корпус снаряд и оставил его в одном из помещений, где находились курсанты.

Впоследствии подозреваемый приказал студентам разобрать вышеуказанный боевой запас сроком до 6 июня. Студенты ответили, что они только учатся на третьем курсе и не знают, как правильно это делать. Но начальник кафедры сказал им сделать это в обязательном порядке, иначе их не отпустят в увольнение.

В прокуратуре подчеркивают, что согласно должностной инструкции, именно начальник этой кафедры контролирует и принимает все необходимые меры по вопросам охраны труда, соблюдение правил противопожарной безопасности на кафедре с целью безопасной работы в учебных помещениях кафедры, полного исключения производственного травматизма и профзаболеваний работников. Также он несет ответственность за соблюдение на кафедре требований действующего законодательства по охране труда.

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику кафедры одного из харьковских учреждений высшего образования по факту убийства двух лиц, совершенного по неосторожности (ч. 2 ст. 119 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Гибель курсантов

31 мая в Харьковской области в учебном подразделении ГСЧС раздался взрыв. В результате инцидента погибли два курсанта.

Вскоре комиссия аппарата ГСЧС начала проведение служебного расследования по данному факту.

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