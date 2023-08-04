Гибель руководства МВД в Броварах. Что известно о ходе расследования и причинах авиакатастрофы

Следствие по делу о падении вертолета в Броварах установило причину трагедии и подозреваемых. Сегодня, 4 августа, под стражу отправили чиновников ГСЧС по обвинению в нарушении правил безопасности полетов, что привело к гибели более 10 человек, включая руководство МВД.

Все подробности авиакатастрофы и как продвигается следствие – в материале РБК-Украина.

Что произошло в Броварах

18 января 2023 в жилом квартале Броваров на Киевщине разбился вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и их помощники. Они направлялись в командировку в Харьковскую и Днепропетровскую области.

Вертолет летел на очень низкой высоте из-за тумана. Крушение произошло рядом с жилыми домами и детским садом, после чего в садике начался пожар.

В результате катастрофы погибло 14 человек. Это все члены экипажа вертолета, руководство МВД и жители Броваров (среди который один ребенок). Травмы получили еще 31 человек – дети и взрослые, которые находились в детском саду.

Фото: здание детского сада в Броварах после падения вертолета (Виталий Носач, РБК-Украина)

Версия о диверсии не подтвердилась. Причины катастрофы

Изначально следствие выдвигало несколько версий трагедии:

покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию;

сбитие летательного аппарата;

конфликтная ситуация на борту судна;

ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

Однако версия о покушении на жизнь руководства МВД не подтвердилась. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в конце июля.

После расшифровки "черных ящиков" и технических экспертиз специалисты восстановили поминутно день аварии, также в 3-D смоделировали момент падения вертолета EC 225 LP.

Причиной трагедии стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Следствие установило, что несмотря на ухудшение погодных условий, чиновники ГСЧС не сообщили об этом командиру экипажа и не отменили полет.

При этом вертолет находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области и не имел разрешений на другие виды полетов. У экипажа не было необходимых допусков и сертификатов для работы в сложных метеоусловиях.

Хронология крушения:

Из-за сложных условий вертолет был вынужден спуститься на предельно низкую высоту, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения.

Командир экипажа, увидев многоэтажное здание, начал совершать маневр облета.

Вертолет резко поднялся вверх, пилот потерял ориентировку в пространстве и не имея нужных навыков, завершая маневр, допустил столкновение с землей.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние строения и припаркованные авто.

Фото: реконструкция полета вертолета и его крушения (dbr.gov.ua)

Кого обвиняют в падении вертолета в Броварах

ГБР сообщило о подозрении 5 чиновникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в деле об авиакатастрофе в Броварах. Среди них:

начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира части;

заместитель командира по летной подготовке;

командир авиационной эскадрильи;

начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Их подозревают в нарушении правил безопасности полетов, что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины) и служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкции данных статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемых арестовали

4 августа Печерский суд столицы избрал меру пресечения всем подозреваемым. Четырех из них отправили под стражу без возможности внесения залога, а один подозреваемый будет под домашним арестом.

В частности, начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивана Коробку арестовали на два месяца. Однако сам Коробка отрицает свою вину и будет подавать апелляцию. Он утверждает, что действовал "в соответствии с руководящими документами": профессиональный уровень пилотов позволял перевозить руководящий состав, а "погода была летная".

Также 60 суток под стражей будут находиться и.о. командира части Владимир Леонов, чиновники ГСЧС Андрей Дворник и Олег Иванов.

Начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Яну Кошману суд назначил 2 месяца круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.