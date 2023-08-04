Гибель руководства МВД в Броварах. Что известно о ходе расследования и причинах авиакатастрофы
Следствие по делу о падении вертолета в Броварах установило причину трагедии и подозреваемых. Сегодня, 4 августа, под стражу отправили чиновников ГСЧС по обвинению в нарушении правил безопасности полетов, что привело к гибели более 10 человек, включая руководство МВД.
Все подробности авиакатастрофы и как продвигается следствие – в материале РБК-Украина.
Что произошло в Броварах
18 января 2023 в жилом квартале Броваров на Киевщине разбился вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и их помощники. Они направлялись в командировку в Харьковскую и Днепропетровскую области.
Вертолет летел на очень низкой высоте из-за тумана. Крушение произошло рядом с жилыми домами и детским садом, после чего в садике начался пожар.
В результате катастрофы погибло 14 человек. Это все члены экипажа вертолета, руководство МВД и жители Броваров (среди который один ребенок). Травмы получили еще 31 человек – дети и взрослые, которые находились в детском саду.
Фото: здание детского сада в Броварах после падения вертолета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Версия о диверсии не подтвердилась. Причины катастрофы
Изначально следствие выдвигало несколько версий трагедии:
- покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию;
- сбитие летательного аппарата;
- конфликтная ситуация на борту судна;
- ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.
Однако версия о покушении на жизнь руководства МВД не подтвердилась. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в конце июля.
После расшифровки "черных ящиков" и технических экспертиз специалисты восстановили поминутно день аварии, также в 3-D смоделировали момент падения вертолета EC 225 LP.
Причиной трагедии стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Следствие установило, что несмотря на ухудшение погодных условий, чиновники ГСЧС не сообщили об этом командиру экипажа и не отменили полет.
При этом вертолет находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области и не имел разрешений на другие виды полетов. У экипажа не было необходимых допусков и сертификатов для работы в сложных метеоусловиях.
Хронология крушения:
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Из-за сложных условий вертолет был вынужден спуститься на предельно низкую высоту, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения.
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Командир экипажа, увидев многоэтажное здание, начал совершать маневр облета.
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Вертолет резко поднялся вверх, пилот потерял ориентировку в пространстве и не имея нужных навыков, завершая маневр, допустил столкновение с землей.
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При падении вертолет повредил детский сад, соседние строения и припаркованные авто.
Фото: реконструкция полета вертолета и его крушения (dbr.gov.ua)
Кого обвиняют в падении вертолета в Броварах
ГБР сообщило о подозрении 5 чиновникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в деле об авиакатастрофе в Броварах. Среди них:
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начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
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и.о. командира части;
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заместитель командира по летной подготовке;
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командир авиационной эскадрильи;
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начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
Их подозревают в нарушении правил безопасности полетов, что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины) и служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкции данных статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемых арестовали
4 августа Печерский суд столицы избрал меру пресечения всем подозреваемым. Четырех из них отправили под стражу без возможности внесения залога, а один подозреваемый будет под домашним арестом.
В частности, начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивана Коробку арестовали на два месяца. Однако сам Коробка отрицает свою вину и будет подавать апелляцию. Он утверждает, что действовал "в соответствии с руководящими документами": профессиональный уровень пилотов позволял перевозить руководящий состав, а "погода была летная".
Также 60 суток под стражей будут находиться и.о. командира части Владимир Леонов, чиновники ГСЧС Андрей Дворник и Олег Иванов.
Начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Яну Кошману суд назначил 2 месяца круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Напомним, после трагедии в Броварах президент Владимир Зеленский заявил, что падение вертолета является не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку из-за войны в Украине "несчастных случаев больше нет".