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Авиакатастрофа в Броварах: версия диверсии не подтвердилась, - Костин

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Понедельник 31 июля 2023 12:03
Авиакатастрофа в Броварах: версия диверсии не подтвердилась, - Костин Фото: генеральный прокурор Украины Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Версия диверсии по авиакатастрофе вертолета в Броварах, во время которой погибло руководство Министерства внутренних дел Украины, не подтвердилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина в интервью "Укринформу".

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей (относительно авиакатастрофы в Броварах - ред.), не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", - сказал Костин.

Генпрокурор напомнил, что в начале расследования были выдвинуты четыре основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбитие летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

По его словам, в настоящее время расследование, проводимое специалистами из межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ДБР и СБУ, продолжается. При этом Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство.

Кроме того, к работе привлекли специалистов компании Airbus Helicopters, а также специалистов Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии.

Костин рассказал, что на сегодня собраны все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз.

"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета", - сообщил Костин.

Авиакатастрофа в Броварах

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

СБУ рассматривает три версии причин авиакатастрофы: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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Бровары Авиакатастрофа Офис Генпрокурора
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