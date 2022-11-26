Захватническая геноцидная война России и Голодомор преследуют одну цель, - МИД

"Украинский народ с его традициями национально-освободительных движений рассматривался Кремлем как угроза существованию советской системы. Режим Сталина спровоцировал голод, репрессии и массовые депортации, чтобы сломать дух украинцев, уничтожил голодной смертью не менее 3,9 млн человек", - говорится в заявлении.

В МИД считают, что цель современной войны, Голодомора 1932-1933 годов и искусственного голода в Украине в 1940-х годах не отличается. Россия хочет уничтожить украинскую нацию и ее государственность. Поэтому враг атакует инфраструктуру Украины, разрушает историческое и культурное наследие, насильно вывозит детей и пытается полностью уничтожить украинскую идентичность.

В министерстве отметили, что Россия продолжает советский террор, а власти используют те же методы, что и сталинский режим. В прошлом НКВД изымало у украинцев последнее продовольствие, а в 2022 году РФ грабит украинские элеваторы и вывозит зерно. Из-за "голодных игр" Кремля ряд стран и регионов оказался на грани голода.

"Призываем международных партнеров восстановить историческую справедливость - признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и не допустить дальнейших военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида со стороны России", - заявили в МИД.