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Захватчики в Волчанске обустраивают новые точки эвакуации для личного состава, - ОТГ "Харьков"

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Волчанске продолжаются интенсивные штурмовые действия, сосредоточенные на квартале многоэтажной застройки. Оккупанты активно обустраивают новые точки эвакуации для личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Харьков".

"В Волчанске оккупанты продолжают штурмовые действия в квартале многоэтажной застройки, отмечено обустройство новых точек эвакуации личного состава подразделений 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-го армейского корпуса", - говорится в сообщении. 

По данным военных, на Харьковском направлении существенных изменений не зафиксировано, однако Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи, отражая атаки российских оккупантов.

В районе Глубокого российские войска пытаются пополнить потери личного состава, заводя солдат 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. В Старице враг заменил боевую охрану на позициях и провел эвакуационные мероприятия.

За прошедшие сутки произошло три боевых столкновения, враг совершил один авиаудар, использовав две управляемые авиационные бомбы (КАБ) вблизи Малых Проходов.

Российские захватчики нанесли 34 удара дронами-камикадзе и 384 раза обстреляли позиции украинских военных.

Сегодня уже зафиксировано четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Вооруженные Силы Украины продолжают успешно реагировать на действия врага, уничтожая живую силу, вооружение и технику российских оккупантов.

Ситуация в Волчанске

Накануне стало известно, что в Волчанске российские захватчики задействовали штурмовые группы из 4-й дивизии российских войск, пытаясь наладить логистическое обеспечение и улучшить систему связи.

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