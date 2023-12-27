RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты увеличивают сеть военных госпиталей на гражданских объектах, - ЦНС

Фото: РФ разворачивает в гражданских объектах оккупированных территорий военные госпитали (GettyImages
Автор: Ярослава Борзова

Россияне продолжают развертывать госпитали для лечения оккупантов в гражданских объектах временно оккупированных территорий. Тем самым захватчики еще раз нарушают международное право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В частности, на оккупированных территориях юга зафиксированы случаи создания госпиталей в сельских домах культуры и учебных заведениях, которые не действуют из-за полномасштабного вторжения Кремля. Обслуживают оккупантов завезенные врачи и "волонтеры" из РФ", - информируют в ЦНС.

Кроме того, на данных объектах россияне сохраняют технику.

В то же время захватчики игнорируют тот факт, что эти объекты - гражданские, и расположены в непосредственной близости к жилым помещениям.

 

Ситуация с медицинской помощью на оккупированных территориях

Обратим внимание, что на временно оккупированной территории Украины обостряется гуманитарный кризис. Сохраняется дефицит лекарств и медицинского персонала.

Кроме того, россияне не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

В частности, террористы устроили "русскую рулетку" в медицинской сфере. На временно оккупированных территориях Украины была зафиксирована вспышка эпидемии коронавируса. В связи с этим оккупанты вводили больным вакцину производства РФ, от которой те массово умирали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News