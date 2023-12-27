Оккупанты увеличивают сеть военных госпиталей на гражданских объектах, - ЦНС

"В частности, на оккупированных территориях юга зафиксированы случаи создания госпиталей в сельских домах культуры и учебных заведениях, которые не действуют из-за полномасштабного вторжения Кремля. Обслуживают оккупантов завезенные врачи и "волонтеры" из РФ", - информируют в ЦНС.

Кроме того, на данных объектах россияне сохраняют технику.

В то же время захватчики игнорируют тот факт, что эти объекты - гражданские, и расположены в непосредственной близости к жилым помещениям.