Захватчики заставляют голосовать на оккупированных территориях мигрантов из Азии, - ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне сгоняют на "избирательные участки" мигрантов из Центральной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что с 15 марта на временно оккупированных территориях стартует избирательный фарс, который игнорирует подавляющее большинство местных жителей.

Для завышения явки на "участки", враг разрешил голосовать без паспортов и теперь выставил план перед строительными компаниями по отправке на голосование мигрантов.

"Мигрантов на захваченные земли свозят еще с конца 2022 года, их численность уже достигает более 100 тысяч. Иностранцам обещают дополнительный выходной за поход на участок", - говорится в сообщении.

Президентские выборы в России

В России "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря российский диктатор Владимир Путин официально заявил о намерении вновь переизбираться.

Британская разведка сообщила, что РФ усиливает давление на гражданских из-за досрочных "выборов" президента на временно оккупированных территориях.

В Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Подробнее о псевдовыборах в оккупации - читайте в материале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

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