Россияне минируют аграрные поля на оккупированных территориях, - ЦНС

Российские военные активно минируют сельскохозяйственные угодья на временно оккупированной Херсонской области, чтобы удержать под контролем захваченные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Такие действия в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа комбайн для обработки полей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для удержания аннексированных территорий, враг увеличивает площадь минных полей путем минирования аграрных земель, в частности, на личных земельных участках.

Ситуация на оккупированных территориях

На оккупированных территориях захватчики расселяют в помещения украинцев российских военных и семьи рабочих из РФ. В частности, оккупанты отбирают жилье и у депортированных граждан Украины.

Также россияне выселяют жителей, чтобы заселиться в их дома. В Бриловке Херсонской области оккупанты выселили жителей из своих домов возле железнодорожной станции, чтобы местные не сообщали ВСУ о движении техники захватчиков.

Кроме того, Россия готовится к вывозу на оздоровление украинских детей с оккупированных территорий.

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