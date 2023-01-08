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Общие потери от войны возрастут до 700 млрд долларов в этом году, - Шмыгаль

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Киев, Воскресенье 08 января 2023 14:17
Общие потери от войны возрастут до 700 млрд долларов в этом году, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Общие потери от войны в 2023 году могут вырасти до 700 млрд долларов. При этом наибольший ущерб нанесен гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью азиатскому изданию Yonhap.

По его словам, от российского вторжения пострадали больше всего гражданские территории и объекты. Целями российских атак, кроме энергетической инфраструктуры, становятся химические и металлургические заводы, туристические объекты.

"Россия нацелена на инфраструктуру в густонаселенных районах", - сказал Шмыгаль, отметив, что 70% ущерба нанесен жилым кварталам.

Шмыгаль подчеркнул, что в прошлом году валовой внутренний продукт Украины упал на 30,4% по сравнению с 2021 годом, а по состоянию на начало июня 2022 экономические потери составили 350 млрд долларов.

Премьер прогнозирует, что в текущем году общие потери от войны достигнут 700 млрд долларов.

"Несмотря на войну, украинская экономика работает. Правительство без задержек выплачивает все зарплаты и пенсии. Мы развиваем грантовые программы для малого и среднего бизнеса", - добавил он.

Напомним, в конце прошлого года Денис Шмыгаль анонсировал создание международного реестра ущерба от войны.

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