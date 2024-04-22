Общие мировые военные расходы выросли на фоне растущей напряженности

Общие мировые военные расходы выросли девятый год подряд и достигли 2443 млрд долларов в 2023 году, увеличившись на 6,8 процента в реальном выражении по сравнению с 2022 годом.

Как отмечает институт, впервые с 2009 года военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, определенных SIPRI, при этом особенно значительный рост был зафиксирован в Европе, Азии и Океании, а также на Ближнем Востоке.

Увеличили свои военные расходы Соединенные Штаты, Китай и Россия согласно новым данным о глобальных военных расходах, опубликованным сегодня.

"Беспрецедентный рост военных расходов является прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности. Государства отдают приоритет военной мощи, но они рискуют попасть по спирали "действие-реакция" во все более нестабильном геополитическом ландшафте и в сфере безопасности", - - сказал Нан Тянь, старший научный сотрудник Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений.

Украина стала восьмым по величине транжирой в 2023 году после роста расходов на 51 процент до 64,8 млрд долларов. В результате военное бремя Украины составило 37% и составило 58% от общих государственных расходов.

Военные расходы Украины в 2023 году составили 59% от российских. Однако Украина также получила по меньшей мере 35 млрд долларов военной помощи в течение года, в том числе 25,4 млрд долларов от США. В совокупности эта помощь и собственные военные расходы Украины были эквивалентны примерно 91 проценту российских расходов.

Военные расходы России увеличились на 24% и, по оценкам, составят 109 миллиардов долларов в 2023 году, что на 57% больше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. В 2023 году военные расходы России составили 16% от общих государственных расходов, а ее военное бремя (доля военных расходов в валовом внутреннем продукте, ВВП) составило 5,9%.

В 2023 году на 31 члена НАТО приходилось 1341 млрд долларов, что составляет 55 процентов мировых военных расходов. Военные расходы США выросли на 2,3 процента и достигли 916 млрд долларов в 2023 году, что составляет 68 процентов от общих военных расходов НАТО.

В том году большинство европейских членов НАТО увеличили свои военные расходы. Их совокупная доля в общем объеме НАТО составила 28%, что является самым высоким показателем за десятилетие. Оставшиеся 4 процента пришлись на Канаду и Турцию.

Спустя десятилетие после того, как члены НАТО официально взяли на себя обязательство выделять на вооруженные силы 2 процента ВВП, 11 из 31 члена НАТО достигли или превысили этот уровень в 2023 году — самое большое число с момента принятия обязательства.

Еще одна цель - направлять не менее 20% военных расходов на "расходы на оборудование" - была достигнута 28 членами НАТО в 2023 году по сравнению с 7 в 2014 году.