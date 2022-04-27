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Зафіксовані пошкодження споруд на ЧАЕС, - голова МАГАТЕ

Прапор МАГАТЕ (Фото: iaea.org)
Автор: Константин Широкун

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави МАГАТЕ.

"Ми продовжуємо постійні контакти з національним регулятором. Сьогодні я приїхав не один. Зі мною приїхала група технічних експертів з питань безпеки. Зараз вони працюють, роблять виміри радіації на місці. Я мав можливість подивитися на ситуацію на місці", - зазначив Гроссі.

Він також повідомив, що особисто бачив сліди певних копальних робіт в межах зони відчуження і поруч з її межами. Також він зазначив, що зафіксовані пошкодження у ряду споруд ЧАЕС.

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