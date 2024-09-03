ЗАЭС в зоне повышенного риска. Из-за обстрелов РФ повреждена линия энергоснабжения

Отмечается, что на повышение уровня опасности повлияли российские обстрелы 2 сентября. Во время него произошло повреждение одной из двух наружных воздушных линий. Энергоатом сообщает, что именно через нее временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от энергосистемы Украины, чтобы обеспечить собственные потребности.

"В случае ее повреждения возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов", - говорится в сообщении компании.

В Энергоатоме объяснили, что эти насосы охлаждают активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.

"Украинские специалисты пока не могут осмотреть место повреждения и приступить к ремонту линии, ведь существует реальная угроза повторного обстрела участка российскими войсками", - заявили в компании.

Сообщается, что эту линию украинские специалисты отремонтируют, как только им будет гарантирована безопасность.

Ситуация на ЗАЭС

После оккупации Запорожской АЭС по России в марте 2022 года ситуация на станции остается напряженной. Станция находится под контролем российских военных, что вызвало серьезную обеспокоенность международного сообщества по безопасности ядерного объекта. Персонал АЭС продолжает работу под давлением, возникают перебои со снабжением электроэнергией и возможные аварийные ситуации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно выражало обеспокоенность безопасностью станции и необходимостью демилитаризации зоны вокруг нее. Основной проблемой, с которой сталкиваются представители миссии МАГАТЭ, является то, что оккупанты не предоставляют свободный доступ к станции и препятствуют проведению необходимых процедур.

Недавно на брифинге в Запорожье президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день возвращение станции под контроль Украины рассматривается только политическим путем.