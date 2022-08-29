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На ЗАЕС снарядами пробило дах біля реакторів: супутникове фото

Фото: Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

В результаті обстрілу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) пошкоджено одну з будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Forign Policy Джека Детча.

Згідно супутниковим знімкам, на Запорізькій АЕС був пошкоджений дах однієї з будівель, яка знаходиться поруч з ядерними реакторами.

Фото: супутниковий знімок території ЗАЕС (twitter.com/JackDetsch)

Зазначимо, поруч з територією ЗАЕС тривають лісові пожежі. А найближчими днями станцію відвідає місія МАГАТЕ.

Нагадаємо, раніше в російському Кремлі заявили, що Москва гарантує безпеку представникам МАГАТЕ під час візиту на атомну станцію.

Водночас українська сторона очікує, що місія визнає, що Росія на захопленій АЕС порушує протоколи ядерної безпеки.

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