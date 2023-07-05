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ЗАЭС работает в штатном режиме, перемещений оккупантов не зафиксировано, - РВА

Фото: Запорожская АЭС работает в штатном режиме 5 июля (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталия Гурковская

Запорожская АЭС работает в обычном режиме в среду, 5 июля. Значительной активности оккупантов на станции также не зафиксировано.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительные перемещения живой силы и техники оккупантов не зафиксированы", - отметил он.

Кроме того, по данным "Энергоатома", уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС - стабилен.

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 08:00 5 июля уровень воды в ставке-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,56 м", - говорится в сообщении.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, - на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

К тому же, как отметили в "Энергоатоме", энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупировано российскими войсками с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Оккупанты, несмотря на нарушения техники безопасности, держат там и живую силу, и технику. Также известно, что они минировали станцию.

Ситуация вокруг ЗАЭС обострилась после того, как президент Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции.

Также россияне рекомендовали эвакуироваться персону, подписавшему контракты с "Росатомом". Они должны были уехать до 5 июля, а вчера РФ обвинила Украину в планах "ударить по Запорожской АЭС при помощи дронов и ракет".

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Запорожская АЭС