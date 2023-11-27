ЗАЭС почти целый день была на грани блекаута. В Энергоатоме рассказали, что произошло

Временно оккупированная российскими войсками Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута в воскресенье, 26 ноября. В это время станция получала наружное питание от единственной доступной резервной линии электропередачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
"26 ноября в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины -ПЛ-750 кВ ЗАЭС -"Днепровская". Три других линии были повреждены ранее во время рашистских обстрелов", - говорится в сообщении.
Как сообщило МАГАТЭ, в настоящее время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.
Обесточивание энергоблока
Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут исключили вручную. Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки.
Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20.52. До этого времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блекаута при обесточивании резервной линии 330 кВ.
Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции прошли уже семь полных блекаутов и один частичный. Например, 14 ноября на станции произошел частичный блекаут - обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.
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