На ЗАЭС до сих пор находится около 500 россиян, - ОВА

"Около 500 российских военных и работников "Росатома" находятся на станции. Мы не знаем, какое они применяют вооружение, которым они миновали и минируют станцию", - сказал он.

Малашко добавил, что оккупанты используют площадку станции, чтобы хранить там боеприпасы и обстреливать населенные пункты Запорожской и Донецкой областей.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ. В ГУР также заявляли о дополнительном минировании захватчиками бассейна охладителя энергоблоков.

На прошлой неделе Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов. В то же время, в МАГАТЭ заявляют, что пока не нашли взрывчатки на станции, однако их не допустили к осмотру всей территории ЗАЭС.

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