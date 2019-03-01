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Заборгованість із зарплат зменшилася на початку року

Новини » Економіка    01.03.2019 - 11:20
Заборгованість із зарплат зменшилася на початку року
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За один місяць заборгованість скоротилася на 30 млн грн

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 лютого 2019 року становила 2614,3 млн грн, що на 30,8 млн грн (на 1,2%) менше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Заборгованість із зарплат зменшилася на початку року

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 лютого становила 1437,1 млн грн, що на 18,6 млн грн менше, ніж місяць тому.

Найбільше робітникам заборгували у Донецькій (513 млн грн), Луганській (505 млн грн) і Сумській (283 млн грн) областях.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в січні 2019 року склала 9223 грн, збільшившись порівняно з січнем минулого року на 19,6%. За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2019 року до січня 2018 року зросла на 9,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінсоцполітики запропонувало ввести пеню за затримку зарплат у розмірі облікової ставки Національного банку.

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