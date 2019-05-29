Заборгованість по зарплатах різко зросла в квітні

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 травня 2019 року склала 2463,3 млн грн, що на 152,1 млн грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 травня склала 1279,9 млн грн, що на 136 млн грн (10,6%) більше, ніж місяць тому.

Найбільше працівникам заборгували в Донецькій (494 млн грн), Луганської (466 млн грн) та Сумській (302 млн грн) областях.

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Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2019 року склала 10269 грн, збільшившись порівняно з квітнем минулого року на 21,1%. За даними Державної служби статистики, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у квітні 2019 року до квітня минулого року зросла на 11,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінсоцполітики запропонувало ввести пеню за затримку зарплат у розмірі облікової ставки Національного банку.