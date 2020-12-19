Заборгованість перед шахтарями погасять до кінця року, - Шмигаль

До кінця року уряд погасить заборгованість по виплаті заробітніх плат шахтарям. Кошти почнуть перераховувати вже з понеділка.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Як наголосив прем'єр, уряд планує завершити поточний рік із виконанням усіх фінансових зобов'язань, які були заплановані держбюджетом на 2020 рік. Зокрема, це стосується виплат зарплат.

"Сьогодні шахтарям пішли оплати за жовтень та листопад. В понеділок буде оплата праці за грудень для усіх шахтарів", - сказав Шмигаль.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зарплати шахтарям за жовтень і листопад повністю виплачені.

РБК-Україна писало, що в листопаді виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславец заявляла, що Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає виділення ще 1,4 млрд гривень на виплату зарплат гірникам до кінця року.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості Денис Шмигаль, Сергій Марченко, Ольга Голубовська та інші студії обговорюють Держбюджет 2021. Також гадають над тим, чи не поїдуть українські лікарі на заробітки до Польщі й чи вистачить коштів на заробітну плату медпрацівникам. Крім того, Савік Шустер візьме ексклюзивне інтерв'ю з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 18 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, як отримати 8 тисяч гривень допомоги від держави.

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Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, чому уряд ухвалив рішення ввести локдаун саме на початку січня.

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А от Міхеіл Саакашвілі розповів, чи переживе бізнес жорсткий карантин в Україні, а також озвучив розмір "діри в бюджеті".

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Крім того, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Радуцький прокоментував ідею використання російської вакцини від коронавірусу в Україні.

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Не обійшлося й без скандалів. У прямому ефірі сталася сварка лідера Національного корпусу Андрія Білецького з народним депутатом від ОПЗЖ Миколою Скориком.

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