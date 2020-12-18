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Виплати шахтарям за грудень почнуться на наступному тижні, - президент

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 22:10
Виплати шахтарям за грудень почнуться на наступному тижні, - президент
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зарплати шахтарям за жовтень і листопад повністю виплачені. І вже з наступного тижня почнуть виплачувати заробітну плату за грудень.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Борги перед шахтарями за жовтень і листопад повністю закриті. Всі гроші є вже на шахтах. З цього понеділка я обіцяю ми починаємо виплати за грудень", - заявив він.

Нагадаємо, в листопаді виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславец заявляла, що Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає виділення ще 1,4 млрд гривень на виплату зарплат гірникам до кінця року.

Крім того, в липні Міністерство енергетики заявили, що повністю розрахувалися з боргами із заробітної плати шахтарям.

Додамо, що у березні уряд погасив борги перед шахтарями за 2019 рік і лютий 2020 року.

Раніше повідомлялося, що в лютому президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями. Зокрема, мова йшла про погашення заборгованості протягом березня і квітня.

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