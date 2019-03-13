Заборгованість перед "Нафтогазом" за тиждень зросла більш ніж на 20%

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростання пояснюється розривом в розрахунках

Сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" станом на 12 березня 2019 року складає близько 43,9 млрд грн, що на 7 736 млн грн (21,4%) більше, ніж тиждень тому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

Як зазначається в повідомлені, заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 32,8 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 8 622 млн грн (35,7%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень збільшилась на 10 млн грн та складає близько 2,9 млрд грн.

Крім того, заборгованість "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 1 525 млн грн (54,5%). Сумарна заборгованість "Київтеплоенерго" складає близько 4,3 млрд грн.

Як зазначили в прес-службі, зростання заборгованості ТКЕ, ТЕЦ та газозбутових підприємств протягом третього тижня місяця є типовим та пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, використаного у лютому 2019 року, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 20-го числа поточного місяця.

Нагадаємо, "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості на березень на 15%. В залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 7 405,00 - 8 160,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними газопроводами).

Як повідомляло РБК-Україна, українським споживачам всіх категорій за січень-лютий 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 7,9 млрд куб. м газу, що на 9% менше показника 2018 року.