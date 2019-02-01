Заборгованість населення з оплати ЖКП за 2018 рік зросла на 23 млрд грн

Українці у 2018 році сплатили лише 80,6% нарахованих сум

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, на конец декабря 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 26,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 16,7 млрд грн, за содержание домов и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставки электроэнергии - 4,8 млрд грн

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Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2018 года составляли 2292,8 грн.

Согласно данным Госстата, в декабре 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 10,7 млрд грн (58,3% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,2 млрд грн (120,5%).

Всего за 2018 год уровень оплаты населением за услуги ЖКУ составил 80,6%.

Напомним, на конец декабря 2017 года украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги 32,3 млрд грн.

Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

Отметим, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2018 года получали 3916,8 тыс. домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 28,2% и составил 713,0 грн.