ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Із затримкою в півгодини. Потяги до Харкова тимчасово змінять маршрут

Новость на русском →
Київ, Вівторок 23 листопада 2021 19:16
Із затримкою в півгодини. Потяги до Харкова тимчасово змінять маршрут Фото: УЗ попереджає про зміну руху поїздів у Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Харківській області через ремонтні роботи на станції Люботин тимчасово зміниться розклад руху поїздів. Зміни діятимуть у період з 15 до 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр УЗ.

Як зазначає перевізник, зміна часу відправлення і затримок в дорозі 16 пасажирських поїздів, що проходять через Харків, може скласти до 30 хвилин.

"Це буде відображено в розкладах, системі продажів і безпосередньо в квитках вже завтра, 24 листопада", - уточнили в УЗ.

Крім того, для поїздів №142/141-114/113 Львів - Бахмут та №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка в обох напрямках на період з 15 до 20 грудня буде змінено маршрут в об'їзд Харкова.

Поїзд Львів - Бахмут - Львів не зупинятиметься на станціях Святогірськ, Ізюм, Балаклія, Харків. Натомість зупинки склад робитиме у Слов'янську та Лозовій.

З маршруту поїзда Івано-Франківськ - Костянтинівка - Івано-Франківськ виключені зупинки на станціях Святогірськ, Ізюм, Лиман, Слов'янський курорт, Харків. Замість них склад буде зупинятися в Слов'янську і Лозовій.

В УЗ звернули увагу пасажирів на те, що ці зміни зачіпають тільки рейси в період з 15 по 20 грудня, продажі на які були тимчасово обмежені для доопрацювання графіка.

Нагадаємо, 23 листопада в Україні стався збій у роботі поїздів через обрив контактної мережі, в результаті були затримані кілька складів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Харків
NEWS
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
DAILY
Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"