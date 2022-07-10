Через затримку потягів відбилися від графіку ще кілька рейсів: оновлені дані від УЗ

Станом на 19:00 з технічних причин у дорозі затримується низка потягів. На деяких рейсах затримки сягають більше двох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Так, з технічних причин у дорозі затримуються наступні поїзди львівського напрямку:

№85/233 Запоріжжя, Покровськ - Львів (затримка 2 год. 15 хв., поновлення руху очікується протягом півгодини);

№715 Київ - Перемишль (затримка 3 год., поновлення руху очікується протягом півгодини);

№45/46 Ужгород - Харків (затримка 2 год, поїзд щойно відправлено зі Львова);

№5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя (затримка 1 год 32 хв., поїзд щойно відправлено зі Львова);

№259/260 Івано-Франківськ - Суми (можлива кількохвилинна затримка на відправлення та сповільнений рух ушкодженою ділянкою).

Крім того, зазнав змін розклад руху деяких поїздів по ст. Львів: на понад годину до часу прибуття на ст. Львів затримуються поїзди №6045 сполученням Тернопіль - Львів, №805 сполученням Рівне - Львів.

Відповідно, на понад годину пізніше від графікового часу вирушать у рейс поїзди №806 Львів - Рівне, №6096 Львів - Здолбунів, №6046 Львів -Тернопіль та №6034 Львів - Золочів.

"Докладаємо максимум зусиль, щоб відновити рух та скоротити відставання поїздів від графіка. Просимо пасажирів сповіщати про свої плани щодо пересадок наші поїзні бригади, які допоможуть їх організувати. Також стежте за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах, крім того оновлення по затримках доступні на сайті УЗ", - йдеться в повідомленні відомства.