Чотири потяги з технічних причин затримуються в дорозі: графік
З технічних причин у дорозі затримується низка пасажирських поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Отож, в дорозі затримуються потяги:
- №85/233 Запоріжжя, Покровськ - Львів (затримка 55 хв);
- №715 Київ - Перемишль (затримка 1 год 35 хв);
- №45/46 Ужгород - Харків (затримка 50 хв);
- №5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя (затримка 15 хв).
Час затримки поїздів може змінюватися. В УЗ рекомендують стежити за офіційними повідомленнями на сайті УЗ та оголошеннями на вокзалах.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" ухвалила рішення про підвищення на 70% тарифів на перевезення вантажів.
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